На дороге Владивосток-Находка-Ясное идет укладка асфальта

В Приморье начали укладывать асфальт на дороге Владивосток-Находка-Ясное. После затянувшихся дождей продолжается ремонт дорог в муниципалитетах края. На участке находятся бригады рабочих и спецтехника: грузовики, каток и асфальтоукладчик.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, работы планируется завершить к концу октября. Движение транспортных средств пока осуществляется по одной полосе. Установлены дорожные знаки.

Ранее был выполнен ямочный ремонт на дороге из Владивостока в Ясное.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]