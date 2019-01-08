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Спасенную в Приморье сову отпустили на волю

Спасенную в Приморье сову отпустили на волю

Источник фото: siberiantiger_center

Длиннохвостая неясыть вернулась на свободу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на siberiantiger_center.

Птица поступила в Центр спасения животных «Тигр» 8 сентября в очень тяжёлом состоянии. У неё практически отсутствовал аппетит, был крайне низкий вес и сломано крыло.

Специалисты центра «Тигр» довольно быстро поставили на крыло раненую птицу, и день назад она отправилась в родную стихию. 

 

Видео - siberiantiger_center

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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