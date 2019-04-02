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Спасенную в Приморье иглоногую сову отпустили в дикую природу

Спасенную в Приморье иглоногую сову отпустили в дикую природу

Источник фото: siberiantiger_center

Иглоногую сову выходили в реабилитационном центре "Тигр" - сообщает "Вести: Приморье". Птица получила травму глаза от столкновения с автомобилем. У неё была временная потеря координации и небольшая гематома в области киля. Сегодня, 13 июня, ее выпустили в дикую природу. 

"Мы простились с иглоногой совой! Она молниеносно пискнула нам «пока» и улетела навстречу свободе!, - сообщает siberiantiger_center. -
Для нас это всегда радостные и в то же время грустные прощания. Так хочется, чтобы у зверей и птиц была свободная и счастливая жизнь! И чтобы их знакомство с человеком больше не повторялось!"

 

Видео - siberiantiger_center

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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