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Сову сбитую автомобилем вернули в дикую природу

Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

Дикую сову – длиннохвостую неясыть – выходили специалисты «Земли леопарда». Благодаря успешной реабилитации птицу, восстановившуюся после сотрясения мозга, выпустили на волю в национальном парке на юго-западе Приморья.

Испуганную и растерянную сову обнаружили у автомобильной дороги «Раздольное – Хасан». Хищница вела себя неадекватно, словно оглушенная, не могла взлететь, поэтому неравнодушные граждане сразу же передали травмированную птицу сотрудникам отдела науки нацпарка «Земля леопарда» в селе Барабаш.

Специалисты «Земли леопарда» заподозрили, что сова получила черепно-мозговую травму из-за столкновения с автомобилем. Позже эта теория подтвердилась при осмотре. Ветеринары отметили, что без посторонней помощи животное могло погибнуть.

После выпуска сова взлетела на ветку ближайшего высокого дерева и еще некоторое время, словно с благодарностью, наблюдала за людьми, которые спасли ей жизнь.

Для справки: Длиннохвостая неясыть – относительно крупная сова, главный отличительный признак которой – длинный, с темными полосами хвост. Глаза и мощные когти черные, клюв желтый. На голове выделяются «брови» – белые полукруглые валики из перьев над глазами. В отличие от других сов, длиннохвостая неясыть в полете держится не горизонтально, а несколько опустив заднюю часть тела. Эта птица для гнездования выбирает густые леса с обильным подлеском.

Подробности "Вести: Приморье" рассказал главный специалист по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» - Иван Раков.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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