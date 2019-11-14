Новости Общество Видео

Сегодня, 17:21
 

Хищная птица переполошила посетителей детского центра во Владивостоке

В среду, 13 ноября, необычную картину наблюдали жители Владивостока. В самом центре города на дереве напротив Дома пионеров сидела крупная птица, похожая на сову. Кадры прислали на Whatsapp редакции "Вести: Приморье" наши подписчики. Шумное обсуждение и любопытные взгляды зрителей из окон детского центра нисколько не смутили лесную гостью. Экспер подтвердил, что это действительно была сова.

Ольга Васик, фотограф-натуралист: "Длиннохвостая неясыть. Она селится практически по всей Евразии. Но птица эта - очень осторожная, поэтому ее видят обычно в тот момент, когда она снимается с дерева и улетает..."


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря