Хищная птица переполошила посетителей детского центра во Владивостоке

В среду, 13 ноября, необычную картину наблюдали жители Владивостока. В самом центре города на дереве напротив Дома пионеров сидела крупная птица, похожая на сову. Кадры прислали на Whatsapp редакции "Вести: Приморье" наши подписчики. Шумное обсуждение и любопытные взгляды зрителей из окон детского центра нисколько не смутили лесную гостью. Экспер подтвердил, что это действительно была сова.

Ольга Васик, фотограф-натуралист: "Длиннохвостая неясыть. Она селится практически по всей Евразии. Но птица эта - очень осторожная, поэтому ее видят обычно в тот момент, когда она снимается с дерева и улетает..."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]