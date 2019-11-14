Хищная птица переполошила посетителей детского центра во Владивостоке
В среду, 13 ноября, необычную картину наблюдали жители Владивостока. В самом центре города на дереве напротив Дома пионеров сидела крупная птица, похожая на сову. Кадры прислали на Whatsapp редакции "Вести: Приморье" наши подписчики. Шумное обсуждение и любопытные взгляды зрителей из окон детского центра нисколько не смутили лесную гостью. Экспер подтвердил, что это действительно была сова.
Ольга Васик, фотограф-натуралист: "Длиннохвостая неясыть. Она селится практически по всей Евразии. Но птица эта - очень осторожная, поэтому ее видят обычно в тот момент, когда она снимается с дерева и улетает..."
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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