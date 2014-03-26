В Приморье спасают сову после встречи с неосторожным водителем
К сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" поступила истощённая неясыть с повреждённым крылом. Птицу сбила машина, - сообщает "Вести: Приморье". Пока специалисты не могут сказать, сможет ли птица вернуться в дикую природу.
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По словам сотрудников нацпарка "Земля леопарда", травма в области локтевого сустава птицы локализовали. Специалисты отмечают, что полёт неясыти сохранён. Однако всё ещё сохраняется небольшое растяжение, из-за чего крылья асимметричны. При этом операция невозможна ввиду слишком малого веса птицы. Из-за травмы сова не могла нормально охотиться и голодала.
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Опасения вызывает устойчивая худоба птицы: несмотря на регулярные подкормки, она пока не набирает вес. Это говорит о возможной инфекции, которая могла проникнуть в организм неясыти в результате столкновения с машиной. У птицы уже взяты анализы, результаты которых ожидаются.
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Подобные травмы птицы получают в результате столкновения с неосторожным водителем. Сотрудники "Земли леопарад" напоминают о необходимости быть внимательными на дорогах, ведь неосторожный взгляд в сторону может стоить жизни уникальным животным.
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