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В Приморье спасают сову после встречи с неосторожным водителем

В Приморье спасают сову после встречи с неосторожным водителем

Источник фото: amurleo_land

К сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" поступила истощённая неясыть с повреждённым крылом. Птицу сбила машина, - сообщает "Вести: Приморье". Пока специалисты не могут сказать, сможет ли птица вернуться в дикую природу.

По словам сотрудников нацпарка "Земля леопарда", травма в области локтевого сустава птицы локализовали. Специалисты отмечают, что полёт неясыти сохранён. Однако всё ещё сохраняется небольшое растяжение, из-за чего крылья асимметричны. При этом операция невозможна ввиду слишком малого веса птицы. Из-за травмы сова не могла нормально охотиться и голодала.

Опасения вызывает устойчивая худоба птицы: несмотря на регулярные подкормки, она пока не набирает вес. Это говорит о возможной инфекции, которая могла проникнуть в организм неясыти в результате столкновения с машиной. У птицы уже взяты анализы, результаты которых ожидаются.

Подобные травмы птицы получают в результате столкновения с неосторожным водителем. Сотрудники "Земли леопарад" напоминают о необходимости быть внимательными на дорогах, ведь неосторожный взгляд в сторону может стоить жизни уникальным животным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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