Орлан, который проходит реабилитацию в Приморье, не сможет вернуться в дикую природу

После очередного ветеринарного осмотра и рентгена, врачи подтвердили наличие старого перелома в локтевом суставе птицы.

Кости срослись неправильно, поэтому летать, к сожалению, орлан уже не сможет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на центр "Тигр".

Напомним, орлана-белохвоста обнаружили автомобилисты на обочине трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, на 95-ом километре, и передали сотрудникам охотнадзора. 1 ноября птицу доставили в центр "Тигр" в Приморье на реабилитацию. Ветеринарные врачи провели полный осмотр - сделали рентгеновские снимки, взяли анализы. Стало ясно, что у птицы повреждены связки на крыле. Однако, специалисты надеялись, что орлан после лечения все-таки сможет вернуться в дикую природу.

Повторный осмотр врачей показал, что белохвост летать не сможет. Еще две недели он пробудет в центре "Тигр", а затем, скорее всего, его передадут в один из приморских зоопарков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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