Новости Общество Происшествия

Сегодня, 14:48
 

Орлан, который проходит реабилитацию в Приморье, не сможет вернуться в дикую природу

Орлан, который проходит реабилитацию в Приморье, не сможет вернуться в дикую природу

Фото: МРОО Центр "Тигр"

После очередного ветеринарного осмотра и рентгена, врачи подтвердили наличие старого перелома в локтевом суставе птицы.
Кости срослись неправильно, поэтому летать, к сожалению, орлан уже не сможет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на центр "Тигр".

Напомним, орлана-белохвоста обнаружили автомобилисты на обочине трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, на 95-ом километре,  и передали сотрудникам охотнадзора. 1 ноября птицу доставили в центр "Тигр" в Приморье на реабилитацию. Ветеринарные врачи провели полный осмотр - сделали рентгеновские снимки, взяли анализы. Стало ясно, что у птицы повреждены связки на крыле. Однако, специалисты надеялись, что орлан после лечения все-таки сможет вернуться в дикую природу.

Повторный осмотр врачей показал, что белохвост летать не сможет. Еще две недели он пробудет в центре "Тигр", а затем, скорее всего, его передадут в один из приморских зоопарков.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря