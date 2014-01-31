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Раненого краснокнижного хищника подобрали на помойке

Раненого краснокнижного хищника подобрали на помойке

Фото: Центр "Тигр"


В центре «Тигр» — новый пациент. Краснокнижный белоплечий орлан из-за ранения не мог охотиться и прилетел кормиться к людям, — сообщают «Вести: Приморье» по данным зоозащитников.

Из-за повреждённого крыла редкий краснокнижный хищник — белоплечий орлан был вынужден питаться на помойке.
Люди не остались равнодушны и сообщили о пострадавшей птице в управление охотнадзора.

Этот редкий гость проделал не близкий путь в Центр «Тигр» из Хабаровского края.

В ближайшее время специалисты Центра проведут осмотр и станет ясно как проводить лечение птицы.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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