Раненого краснокнижного хищника подобрали на помойке
В центре «Тигр» — новый пациент. Краснокнижный белоплечий орлан из-за ранения не мог охотиться и прилетел кормиться к людям, — сообщают «Вести: Приморье» по данным зоозащитников.
Из-за повреждённого крыла редкий краснокнижный хищник — белоплечий орлан был вынужден питаться на помойке.
Люди не остались равнодушны и сообщили о пострадавшей птице в управление охотнадзора.
Этот редкий гость проделал не близкий путь в Центр «Тигр» из Хабаровского края.
В ближайшее время специалисты Центра проведут осмотр и станет ясно как проводить лечение птицы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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