Краснокнижный журавль останется зимовать у людей
Молодой даурский журавль не смог улететь на зимовку со своими сородичами, — сообщают «Вести: Приморье» по данным центра «Тигр».
В эти выходные редкая птица была доставлена в Центр «Тигр».
Первичный осмотр показал отсутствие ран и переломов, но специалисты отметили, что у журавля истощенное состояние.
Это уже вторая особь даурского журавля, которая поступила в Центр «Тигр» в 2019 году.
Во всем мире насчитывают всего 4900—5300 особей даурского журавля. Эти редкие птицы обитают в в Азии. На территории России и Китая их численность постепенно снижается.
Основным фактором риска этого вида является осушение пригодных для гнездовий заболоченных территорий в результате хозяйственной деятельности человека, освоение земель под сельскохозяйственные нужды, мелиорация, строительство дамб, лесные пожары и беспокойство, вызванное присутствием человека
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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