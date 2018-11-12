Краснокнижный журавль останется зимовать у людей





Молодой даурский журавль не смог улететь на зимовку со своими сородичами, — сообщают «Вести: Приморье» по данным центра «Тигр».

В эти выходные редкая птица была доставлена в Центр «Тигр».

Первичный осмотр показал отсутствие ран и переломов, но специалисты отметили, что у журавля истощенное состояние.

Это уже вторая особь даурского журавля, которая поступила в Центр «Тигр» в 2019 году.

Во всем мире насчитывают всего 4900—5300 особей даурского журавля. Эти редкие птицы обитают в в Азии. На территории России и Китая их численность постепенно снижается.

Основным фактором риска этого вида является осушение пригодных для гнездовий заболоченных территорий в результате хозяйственной деятельности человека, освоение земель под сельскохозяйственные нужды, мелиорация, строительство дамб, лесные пожары и беспокойство, вызванное присутствием человека

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]