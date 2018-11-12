Даурский журавль впервые остался на зимовку в Приморье

Вместо птичьего курорта — приморские морозы. В центре реабилитации «Тигр» - уникальный случай: даурский журавль впервые остался на зимовку. Обычно краснокнижная птица мигрирует еще в середине осени. Чтобы теплолюбивый гость чувствовал себя комфортно, центр совместно со Всемирным фондом дикой природы создали особые условия. Почему журавль не встал на крыло вовремя и как перенос смертельный для него минус?

Свободолюбивый жура людей боится и рвется на волю. Пришлось даже пейзаж за окном прикрыть. Минус на улице смертелен для теплолюбивой птицы. Пока его сородичи пережидают холода в Японии, он знакомится с настоящей зимой. В ноябре охотники нашли даурского журавля на обочине в Спасском районе. Истощенного привезли в центр реабилитации.

Виктор Кузьменко, председатель правления МРОО «Центр «Тигр»: «Чаще работали с хищными птицами. Им не нужны теплые помещения. А тут теплолюбивая птица, пришлось оборудовать специальное помещение. Здесь всегда плюсовая температура».

Зимовка класса люкс. Для краснокнижной птицы — уплотненный обед: миска зерна, на десерт - корюшка. Уважает пернатый и конину. Переменчивая осенняя погода сбила внутренний компас журавля. Просто не успел набраться сил перед долгим перелетом. Теперь наверстывает упущенное. Сотрудники центра всерьез задумались о строительстве отдельного теплого вольера для передержки таких постояльцев. Всемирный фонд дикой природы ищет средства.

Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ: «Для Приморья это первый опыт. Сейчас птица себя хорошо чувствует. Судим по оперению. В апреле сможем ее выпустить. Планируется в Ханкайском заповеднике».

Даурский журавль — редкая птица. В Приморье насчитывают до 70 пар. Когда теплолюбивого гостя будут выпускать на волю, ему прикрепят JPS-датчик. Специалисты надеются, во всемирный год журавля он обязательно присоединится к стае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]