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Специалисты спасают журавля, занесенного в Красную книгу

Специалисты спасают журавля, занесенного в Красную книгу

Фото: instagram/siberiantiger_center

Специалисты приморского центра реабилитации диких животных "Тигр" приняли на лечение Даурского журавля, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на официальную страницу центра в Instagram.

Журавль сильно истощен. Вероятно, отмечают специалисты центра, птица не смогла улететь на зимовку. Первичный осмотр не выявил ран и переломов на теле журавля.

Отметим, Даурский журавль - редкий вид птицы. По оценкам орнитологов, общая численность составляет 4900-5300 особей. Даурский журавль занесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Российской Федерации как потенциально угрожаемый вид.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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