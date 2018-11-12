Специалисты спасают журавля, занесенного в Красную книгу
Специалисты приморского центра реабилитации диких животных "Тигр" приняли на лечение Даурского журавля, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на официальную страницу центра в Instagram.
Журавль сильно истощен. Вероятно, отмечают специалисты центра, птица не смогла улететь на зимовку. Первичный осмотр не выявил ран и переломов на теле журавля.
Отметим, Даурский журавль - редкий вид птицы. По оценкам орнитологов, общая численность составляет 4900-5300 особей. Даурский журавль занесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Российской Федерации как потенциально угрожаемый вид.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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