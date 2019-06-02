Краснокнижных журавлей после реабилитации выпустили на свободу

Двух японских журавлей выпустили в среду обитания в понедельник в Спасском районе Приморского края. Эти птицы, занесенные в Международную Красную книгу, в свое время оказались в опасной ситуации. Их отловили и временно поместили в центр реабилитации диких животных Межрегиональной общественной организации «Тигр» в приморском селе Алексеевка, сообщают «Вести:Приморье».

Как рассказали в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края, птиц выпустили на участке болотистой местности в охранной зоне государственного биосферного заповедника «Ханкайский» в районе участка «Журавлиный».

В Амурском филиале WWF России сообщили, что за птицами будут наблюдать как минимум неделю, чтобы удостовериться в том, что с ними все в порядке и они успешно адаптируются к жизни в естественной среде обитания. Оба журавля снабжены трекерами, благодаря которым специалисты смогут и в дальнейшем дистанционно наблюдать за их перемещениями.

Ранее сообщалось, в настоящее время в центре в Алексеевке также находятся три амурского тигра, несколько гималайских медвежат, а также другие животные. После реабилитации их ьакже предполагается выпустить в дикую природу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]