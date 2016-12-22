Хищников выпустили на свободу после реабилитации в Приморье

Специалисты Центра реабилитации диких животных «Тигр» в селе Алексеевка совместно со службой госохотнадзора выпустили в естественную среду обитания трех молодых самок дальневосточного лесного кота, которые в течение нескольких месяцев находились на передержке, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказал заместитель министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый, котята, оставшиеся без родительской заботы, были доставлены в центр реабилитации в июле группой по минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком управления по охране объектов животного мира. Одного котенка привезли из Дальнереченского района, двух других – из Надеждинского.

«Сейчас возраст животных – пять-шесть месяцев, именно в этом возрасте они начинают самостоятельную жизнь в дикой природе. Котята в хорошей физической форме, весят по два с половиной килограмма каждая. Сначала их кормили мясом с специальными биологическими добавками, а последнее время - только живым кормом: кроликами, перепелами. Все котята показали отличные навыки охоты, они избегают человека, ведут себя, как дикие животные. Поэтому надеемся, что у них все будет хорошо», – рассказал Алексей Суровый.

Он уточнил, что котята прошли реабилитацию в приморской региональной общественной организации Центр «Тигр».

«Это наши партнеры, с которыми мы сотрудничаем. В этом центре проходят реабилитацию перед выпуском в дикую природу медвежата, косулята, олени и другие дикие животные. Не так давно специалисты центра произвели доращивание птенцов аиста и выпустили их в Амурской области и в Хабаровском крае», – уточнил замминистра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]