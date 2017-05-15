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Спасенный в Приморье белоплечий орлан вернулся в дикую природу

Спасенный в Приморье белоплечий орлан вернулся в дикую природу

Источник фото: Центр "Тигр"

Белоплечий орлан, спасенный в Приморье, наконец-то смог вернуться домой, - сообщает "Вести: Приморье".

В начале февраля самый крупный пернатый хищник северного полушария белоплечий орлан с повреждениями крыла от дроби был доставлен в Центр реабилитации диких животных "Тигр".

За несколько месяцев он смог восстановить способность к полету и вернулся в дикую природу. Об этом накануне сообщили специалисты центра "Тигр".

Также накануне смог вернуться домой, в лес, бронеежик, спасенный в Приморье. 

"Малыш много натерпелся, надеемся, что теперь у него все будет хорошо и жизнь возле города - это в прошлом!", - сообщили специалисты центра "Тигр".


 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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