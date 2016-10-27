Охотнадзор изъял у жителей Большого Камня двух гималайских медвежат





Двое гималайских медвежат прибыли в Центр реабилитации «Тигр». Сотрудники Департамента охотнадзора изъяли их у людей в селе Большой Камень, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на зоозащитников.

Специалисты «Тигра» считают, что малышам не больше 8 месяцев и отмечают, что они достаточно упитанные. Сейчас за ними ведется постоянное наблюдение сотрудниками Центра: в первую очередь важно понять, насколько звери ручные. В зависимости от этого определится их судьба на ближайшее время.

Если медвежата еще не успели привыкнуть к людям и здоровы, то их выпустят на волю, где до зимы они смогут набрать вес и найти дупла для зимовки. Благо, сейчас в лесу для них много еды: желуди, орехи, ягоды.

В случае, если малыши окажутся ручными, на зимовку они останутся в Центре, где специалисты уложат их в спячку. За это время звери отвыкнут от человека и смогут безболезненно вернуться в дикую природу ранней весной. Такой опыт у «Тигра» уже был.

Впереди у новоприбывших ветеринарных осмотр, после которого можно будет сделать выводы об их состоянии и дать первые прогнозы относительно их дальнейшей судьбы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]