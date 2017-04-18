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9 гималайских медвежат-сирот выпустили из реабилитационного центра в природу

9 гималайских медвежат-сирот выпустили из реабилитационного центра в природу

Фото: Центр "Тигр"

Специалисты Межрегиональной общественной организации «Центр Тигр» выпустили в дикую природу находившихся на реабилитации девятерых молодых гималайских медведей, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС. 

Исполнительный директор центра Виктор Кузьменко рассказал, что  в  течение года в учреждение разными путями попадали медвежата, оставшиеся без матерей. Все они были рождены в январе-феврале. Специалисты центра провели их реабилитацию при минимальном контакте с человеком.

«Всего у нас было девять медведей, их выпускали четырьмя группами. Двух медвежат выпустили в Уссурийском районе, одного - в Спасском районе, потом трех - в Яковлевском, и оставшихся трех - в Кировском районе Приморья. Места для выпуска выбирались совместно с краевым департаментом охотничьего надзора, исходя из оценки кормовой базы для мишек в это время», - рассказал Кузьменко.

По данным сотрудников центра, все медвежата здоровы, упитаны и готовы к самостоятельной жизни. В этом возрасте  косолапые уже способны самостоятельно добывать себе пищу. 

«Основу рациона гималайских медведей составляют растительные корма. Около 45 видов растений пригодны в пищу, еще они очень любят кедровые и маньчжурские орехи и желуди. Животные корма они тоже очень любят и умеют добывать — это личинки и куколки муравьев, ос, пчел и шмелей», — объясняют специалисты. 

До холодов у медвежат есть достаточно времени, чтобы освоиться,  накопить необходимое количество жира и обустроить себе место для зимовки, поэтому опасений за животных сотрудники центра практически не испытывают.

Также зоологи поделились съемками выпуска двух медвежат, брата и сестры Ганса и Гретель.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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