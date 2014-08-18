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Начался ремонт моста около села Золотая Долина, который частично обрушился после сильного дождя

Начался ремонт моста около села Золотая Долина, который частично обрушился после сильного дождя

Источник фото: Vl.ru

Начался ремонт моста через реку Ольга около села Золотая Долина, который частично обрушился после сильного дождя 13 сентября, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Работы проводит администрация Партизанского района.

Этот мост соединяет село с воинской частью и бывшим летным гарнизоном, где проживает около 800 человек. Когда поднялась вода в реке, принесёнными деревьями и мусором были повреждены сваи и частично обвалились бетонные плиты, по которым ездили автомобили.

«Вчера пригнали два больших экскаватора и грузовик. Поменяли русло реки и отвели воду. На данный момент снята часть бетонных плит. Когда вода сойдёт полностью, будут найдены сломанные сваи и принято решение, что с ними делать: наращивать либо менять. А после уложат новые плиты и приведут мост в нормальное состояние», – рассказал глава поселения Михаил Матвеенко.

Пока транспорт отправляют через вторую эскадрилью, где есть выезд на трассу Лазо – Находка. Эту дорогу тоже хотят привести в порядок.

«Власти Партизанского района планируют отсыпать объездную дорогу. В дальнейшем на ней поставят шлагбаум, чтобы открывать её для тяжёлой техники, чтобы она не ездила по этому мосту», – отметил Матвеенко.

Сроки завершения ремонта пока неизвестны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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