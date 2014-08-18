Начался ремонт моста около села Золотая Долина, который частично обрушился после сильного дождя

Начался ремонт моста через реку Ольга около села Золотая Долина, который частично обрушился после сильного дождя 13 сентября, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Работы проводит администрация Партизанского района.

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Этот мост соединяет село с воинской частью и бывшим летным гарнизоном, где проживает около 800 человек. Когда поднялась вода в реке, принесёнными деревьями и мусором были повреждены сваи и частично обвалились бетонные плиты, по которым ездили автомобили.

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«Вчера пригнали два больших экскаватора и грузовик. Поменяли русло реки и отвели воду. На данный момент снята часть бетонных плит. Когда вода сойдёт полностью, будут найдены сломанные сваи и принято решение, что с ними делать: наращивать либо менять. А после уложат новые плиты и приведут мост в нормальное состояние», – рассказал глава поселения Михаил Матвеенко.

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Пока транспорт отправляют через вторую эскадрилью, где есть выезд на трассу Лазо – Находка. Эту дорогу тоже хотят привести в порядок.

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«Власти Партизанского района планируют отсыпать объездную дорогу. В дальнейшем на ней поставят шлагбаум, чтобы открывать её для тяжёлой техники, чтобы она не ездила по этому мосту», – отметил Матвеенко.

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Сроки завершения ремонта пока неизвестны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]