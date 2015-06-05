«Я уже устала песок жевать»: Тракторист устроил дымовую завесу (видео)

В Большом Камне водитель трактора устроил дымовую завесу на одной из дорог города, сообщают «Вести:Приморье».

Жители города находятся в легком недоумении. Обычно, говорят в комментариях паблика, такие работы проводят ночью, чтобы не доставлять неудобства. Но водитель этого транспортного средства, вероятнее всего, очень ответственно относится к своим обязанностям. Его старания снял на видео один из очевидцев.

«Я уже устала песок жевать, очень вкусно», «Господи, помилуй!!!!! Что творится в нашем городке? К нам заползли диверсанты? Неужели у нас мало грязи и пыли? Что вы делаете? И после этого вы заставляете людей одевать маски? Так маски от чего? Это же ужас, что происходит. Дети, взрослые - дышите свежим воздухом. Такое ощущение, что у нас все рушат, ломают, перекапывают специально!», «Он так подметал обочены... а взади машины с асфальтом стояли. ну как так..можно же было полить водой», «Ладно там один раз проехал. так он тут же раз пять на одном месте», «В городах специально ночью делают, чтоб людям меньше дискомфорта было! А у нас "всё для людей"».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]