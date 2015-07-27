В России предложили создать реестр педофилов

Всех педофилов в России, которые вышли на свободу из тюрьмы, должны вносить в единый открытый реестр и контролировать их, сообщают «Вести:Приморье».

Такую инициативу обсуждают в Госдуме РФ, сообщила зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, отмечает ura.ru.

«Мы вновь обсуждаем идею создания единого открытого реестра педофилов. Я безусловно поддерживаю эту инициативу», — заявила парламентарий РБК. По словам Пушкиной, к этой теме вернулись по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой после изнасилования и убийства двух девочек в Ярославской области.

Однако депутат считает, что только реестр не снизит количество преступлений сексуального характера. Полиция должна организовать надзор за отсидевшими педофилами, сказала Пушкина. Например, всем освободившимся из тюрьмы за растление малолетних можно ставить GPS-трекеры. Также депутат выступила за отмену сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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