Выпускникам вузов планируют выплатить по 500 тысяч

Во фракции "Справедливой России" объявили о разработке инициативы о выдаче студенческого капитала, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно подготовленному документу, 500 тысяч рублей полагается выпускникам вузов и 250 тысяч рублей - средних специальных учебных учреждений, отмечает «РГ».

Во фракции "Справедливой России" объявили о разработке инициативы о выдаче студенческого капитала. Согласно подготовленному документу, 500 тысяч рублей полагается выпускникам вузов и 250 тысяч рублей - средних специальных учебных учреждений.

В ближайшее время инициатива будет направлена для получения отзыва в правительство, сообщил замруководителя фракции Федот Тумусов, уточняет РИА Новости.

Необходимо вернуться к принципу "подъемных", которые выплачивали выпускникам в советское время, отметил Тумусов. Автор пояснил, что использовать капитал можно будет только после получения диплома и на определенные цели - а именно, на оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]