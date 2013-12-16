Названы условия выплаты денег выпускникам вузов: повезет только «решительным»        

В Совете Федерации назвали условие для выплаты студенческого капитала, сообщают «Вести:Приморье».

Выпускников вузов, которые решат уехать работать на Крайний Север, Дальний Восток и в сельскую местность, необходимо поддерживать. С таким предложением вышел зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов.

«Я бы предложил сделать по-другому — давать подъемные тем, кто выезжает на Крайний Север, на Дальний Восток, в сельскую местность, то есть туда, где у нас недостаток медицинского персонала, врачей, учителей», — сказал Морозов в интервью «Национальной службе новостей».

Морозов напомнил, что в стране существуют программы, которые положительно сказались на миграции учителей и врачей в сельскую местность. Сенатор отметил, необходимо продолжать стимулировать людей оставаться в отдаленных регионах страны.

При этом Морозов раскритиковал предложение депутата Федота Тумусов выдавать 500 тысяч рублей выпускникам вузов. Он уверен, что экономика страны не может себе такого позволить.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]