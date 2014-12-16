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Похолодание вместо "бабьего лета" ждет Владивосток

Похолодание вместо "бабьего лета" ждет Владивосток

Юг Дальнего Востока попадет в зону влияния циклона, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Центр погоды ФОБОСВо Владивостоке похолодает почти на пять градусов.

Тут будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. В Хабаровске – 10-12 градусов тепла, во Владивостоке похолодает за выходные – в субботу с 17-19 градусов температура опустится до 14-16 градусов в воскресенье. В Благовещенске наоборот потеплеет. Если в субботу будет 10-12 градусов тепла, то в воскресенье на 2 градуса в среднем выше – 14-16.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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