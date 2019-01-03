Изменения в Трудовом кодексе коснутся миллионов

Изменения в Трудовой кодекс, посвященные дистанционной работе, создают новые предпосылки для трудовой мобильности, считает глава Минтруда Антон Котяков, сообщают «Вести:Приморье».

"Мы вместе сейчас прорабатываем изменения в Трудовой кодекс. Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. Здесь мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности. При этом основная наша задача — сохранение прав наших работников", — сказал Котяков, выступая на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), посвященном 30-летию организации. Отмечает РИА Новости.

Котяков также отметил, что Минтруду и ФНПР предстоит проанализировать итоги эксперимента по введению электронного документооборота.

"Сейчас перед нами новый этап сотрудничества, новое генеральное соглашение, которое опередит вектор приложения наших совместных усилий на горизонт 2021-2023 годов. Уверен, что совместная работа с социальными партнерами в рамках этого соглашения будет играть самую существенную роль в достижении национальных целей развития нашей страны", — добавил Котяков.

Он также уточнил, что, несмотря на напряженность этого года, работа по выполнению генерального соглашения на 2018-2020 годы идет эффективно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]