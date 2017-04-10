Правила проезда кругового перекрестка изменятся

Внести в ПДД уточнения о том, что водитель обязан уступать на круге только при равнозначности дорог предложили в Минтрансе, сообщают «Вести:Приморье».

Сейчас, если на примыкающем к кругу пути есть знак «Главная дорога», возникают разночтения. Внести уточнения в ПДД в части проезда перекрестков с круговым движением предложили в Минтрансе. Об этом говорится в пояснительной записке к обсуждаемому проекту постановления, предусматривающем масштабные изменения в ПДД, уточняет Autonews.

«В ПДД уточняется, что водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся на перекрестке, который обозначен знаком 4.3 «Круговое движение», только при пересечении равнозначных дорог, что соответствует правовой позиции, изложенной в решении Верховного Суда (дело № АКПИ17-1122)», — указано в документе.

Член рабочей группы ОНФ, эксперт в области фотовидеофиксации Григорий Шухман напомнил, что ранее при проезде перекрестков с круговым движением действовало общее правило «помеха справа».

«В итоге круг быстро запирался — получалась ситуация «всем въезжать и никому не выезжать», — уточнил Шухман. — Поэтому всем, кто уже находился на круге, дали приоритет. Однако в принятых изменениях не учитывалось, что примыкающие к кругу улицы или дороги бывают неравнозначными — там могут действовать знаки «Главная дорога», которые сбивали некоторых водителей с толку. Они считали, что все, кто едет по кругу даже в таком случае имеют приоритет. Получилось так, что знак топологии развязки превратили в знак приоритета: есть табличка 4.3. все, круг главный. И на знак «Главная дорога» далеко не все обращали внимание».

Чтобы избавиться от неразберихи, дорожным службам пришлось массово снимать знак 4.3 «Круговое движение» в тех местах, где дороги неравнозначны.

«Только вот сами круги от этого действия, как способ развязки, никуда не делись. — И только по итогам трехлетней практики в Минтрансе решили все-таки это исправить», — выразил удовлетворение эксперт. Такое уточнение он поддержал еще и потому, что сам направлял в министерство аналогичное предложение несколько лет назад.

«Представьте: зима, гололед, дорога перед кругом идет на подъем. Если обязать водителей уступать дорогу, находясь на горке, у некоторых транспортных средств, например, автобусов или грузовиков может возникнуть проблема с троганием с места», — обосновал Шухман необходимость в исключительных случаях сохранять на круге приоритет для тех, кто едет по главной дороге.

Знак «Круговое движение» 4.3 должен будет просто объяснить водителю, как организовано движение. А знаки приоритета — «Главная дорога» и «Уступи дорогу»: кто главный на пересечении конкретных проезжих частей. Если дорога главная и по ней идет трафик — то у нее и должен быть приоритет, независимо от топологии развязки.

«Иначе возникает обманное впечатление, будто правило распространяется также и на перекрестки со знаками приоритета. Для этого и необходимо уточнение о равнозначных дорогах. В случае принятия изменений, все станет понятно: при въезде на перекрестке равнозначных дорог, на котором установлен знак 4.3. «Круговое движение», водитель обязан уступить дорогу тем транспортным средствам, которые уже движутся по этому перекрестку», — подытожил Шухман.

Руководитель экспертного центра Александр Шумский также считает, что эти уточнения помогут автомобилистам лучше ориентироваться на перекрестках с круговым движением. При этом он уверен, что большинство водителей давно разобрались, что при заезде на круг приоритет имеют дорожные знаки, на которые и нужно ориентироваться. Только если никаких знаков нет — круг считается главным.

«Круг по-прежнему главный, ничего не поменялось, и это совершенно правильно, — заявил Шумский. — Дополнительные правила движения регулируют знаки, водители, когда их видят, ориентируются в первую очередь по ним. Лет 10 - 15 назад, когда формулировки и правила проезда постоянно меняли, действительно возникала путаница, но с 2017 г. все встало на свои места, формулировка стала более корректной и проблема устаканилась. Конечно, иногда бывает, что люди путаются — перекрестки с круговым движением сложнее обычных. Чтобы упростить по ним проезд создаются, например, турбо-перекрестки, где водителям предлагается ехать по конкретной размеченной траектории».

Однако, по словам эксперта, примыкающие дороги с правом приоритета иногда просто необходимы: например, чтобы поток с более загруженных улиц не создавал пробку и проезжал быстрее. Также он обратил внимание, что на выездах из гипермаркетов круговое движение зачастую организовано так, чтобы основной поток транспорта уходил быстрее.

В свою очередь глава Федерации автомобилистов России (ФАР) Максим Едрышов считает логичным установить приоритет круга вне зависимости от дорожных знаков. «Если где-то на примыкающей дороге стоит знак «Главная дорога», то, соответственно, на круге перед ним должен стоять знак «Уступи дорогу», иногда это очень непривычно и сами знаки плохо видны, — поделился своим опытом Едрышов. — Например, совсем недавно я путешествовал по Ярославлю, в котором очень много кругов, о том, что на круге надо пропустить тех, кто на него заезжает, я понял только по маневру соседнего автобуса — знак был совсем незаметен».

Едрышов уточнил, что в небольших городах очень популярна практика установки знаков приоритета для примыкающих дорог, что создает сложности для приезжих водителей.

Законопроект разрабатывается и дополняется уже продолжительное время. В числе поправок в ПДД — введение понятия «средств индивидуальной мобильности», к которым, в частности относятся электросамокаты и моноколеса, а также появление новой разметки и дорожных знаков.

Пока точных дат публичных обсуждений документа не назначили.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]