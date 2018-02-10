Миллиардер из списка Forbes оценил новые скверы Владивостока

Дмитрий Алексеев, глава сети DNS, который входит в список Forbes, оценил новые скверы Владивостока, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на своей странице в instagram он высказал свое мнение по поводу видения новых скверов города Владивостока.

Включусь и я в дискуссию на тему “красиво - некрасиво”, “формы лавочек”, “вазонов” и прочего благоустройства Владивостока.

1. Хочу обратить внимание, насколько это прогресс, что мы обсуждаем “красиво или некрасиво” сделали лавочки, а не то, что Владивосток разрушается и становится все более неудобным.

2. Приветствую явный вектор на развитие общественных пространств Владивостока, шлю лучи поддержки команде и желаю успехов. Если бы ничего не делали, то и критиковать было бы не за что. :-)

3. Да, не все решения бесспорные. “Вазоны” меня удивляют :-) Но не буду углубляться в эстетические моменты, лучше про организационные.

4. Если со скверами существует понятная процедура: за них голосовали граждане, привлекались представители профессионального сообщества и т.д. То про вазоны этого сказать не могу (может не знаю). Поэтому скверы мне нравятся, “лавочки-рояли” это скорее фишка. Нужно просто делать еще и со временем накопится и опыт, и стиль. Будет что сравнивать и из чего выбирать.

5. Обратите внимание, как в городе разрушены институты управления. Вообще-то в центре этой дискуссии должны быть городские депутаты. Это они должны агрегировать мнение горожан и договариваться с администрацией. Но никто даже помыслить не может, чтобы подобные вопросы обсуждали в думе города, там не место для дискуссий. Вот это все и выплескивается в раздражение и соцсети.

6. Городская дума должна быть местом, где определяется бюджет, очередность и градостроительные аспекты развития общественных пространств. Сейчас это себе представить сложно как жителям, так и самой администрации :-)

7. Граждане, ходите на выборы, от нас зависит каким будет наш город. Выбирайте представителей, а не машинку для поднятия руки в нужный момент (хотя, есть примеры и хороших депутатов).

Проехал по скверам Владивостока.

Пушкинский сквер под мостом.

Сквер Невельского, очень уютный. Отлично связали его с лестницей с набережной цесаревича.

Очень многообещающее начало реконструкции Сквера Матросского Клуба.

Жариковский сквер, с лавочками роялями. На мой взгляд – очень мило.

Сквер Дружбы на Авангарде. Пока кажется, что многовато бетона, но нужно дождаться, пока его доделают.

Сквер Надибаидзе. Отличный пример районного сквера.

Сквер Игнальева. Отличный пример, как жители отстояли свой сквер и теперь там вместо свечки очень симпатичное общественное пространство.

Напомним, жители города неоднозначно оценили установленные в скверах лавочки. Кто-то в Сети высказывался, что стало просто удобно, появилось место, где можно просто скоротать время. Не обращая вкус и эстетику. Другие были удивлены и уточняли, что у тех дизайнеров, разрабатывавших проект лавочек, установленных в новых скверах Владивостока, отсутствует чувство прекрасного.

– То же дурновкусие, как свежее скамеечное убожество, закрывшее Элеонору Прей. А ведь горе-дизайнеры, наверное, убеждены, что «хотят как лучше». А получается, как всегда, отмечала журналист Наталья Островская.

– Держалась из последних сил – не писать ничего про руководство городское, – очень резко пишет известный адвокат и блогер Галина Антонец. – Но они продолжают уродовать город.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]