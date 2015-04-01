Ремонтные работы продолжаются в скверах Владивостока

В минувшие выходные активными темпами продолжались работы по ремонту скверов во Владивостоке. В частности, строители работали над преображением сразу двух зон для отдыха на Светланской. Одна из них расположена в районе остановки общественного транспорта «Авангард» (ул. Светланская, 147), другая - в Жариковском сквере на ул. Светланской, 123, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Разметка территории, отсыпка и другие земляные работы. В сквере на Светланской, 147 вовсю работает строительная техника. Здесь уже демонтировано старое мощение и исследованы подземные коммуникации - нужно было убедиться в том, что они не требуют ремонта.

По проекту, в сквере будут обновлены дорожки, установлены лавочки, фонари наружного освещения, высажены деревья. Сюда проведут беспроводной Интернет и смонтируют по периметру систему видеонаблюдения. В районе остановки «Авангард» появится также туалет и новый остановочный павильон.

В Жариковском сквере также полностью демонтировали старую тротуарную плитку и сейчас ведется планировка территории. Сохранить максимальное количество деревьев и кустарников – вот одна из главных задач. Затем здесь будут установлены лавочки, освещение, видеонаблюдение и Wi-Fi.

Как рассказали представители заказчика – МАУ «Дирекция общественных пространств Владивостока», в обоих скверах работы ведутся в соответствии с графиком.

«В наших скверах начался большой ремонт, которого давно ждали жители города, - прокомментировал глава Владивостока. – Владивостоку пока не хватает современных общественных пространств, и даже если они есть – не хватает качественного ремонта. Теперь такая работа началась. Когда люди придут сюда уже после завершения благоустройства, они увидят, что все сделано с душой и именно для них. Поэтому мы будем контролировать, чтобы подрядные организации выполнили свои обязательства качественно и в срок».

Напомним, скверы будут реконструированы по программе «Формирование комфортной городской среды». Ремонт начался уже в пяти: в Игнатьевском, Надибаидзе, Жариковском, а также на общественных территориях на ул. Светланской, 147 и в пос. Трудовое на ул. Лермонтова, 91. Подрядчиком по результатам открытого тендера определена компания «Экспострой».

В 2019 году благоустроены Детский парк на ул. Черемуховой, 3, сквер Невельского и территория на ул. Енисейской, 23. В 2018 году преобразился сквер Пушкина, а ранее - создан сквер Ощепкова на Корабельной Набережной, 21.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]