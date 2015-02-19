На получении взятки в 400 тысяч попался сотрудник отдела противодействия коррупции УМВД Владивостока

В ходе оперативных мероприятий в припаркованном возле здания УМВД Владивостока автомобиле был задержан сотрудник полиции, подозреваемый в получении крупной суммы от предпринимателя за незаконные действия, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru. В рамках возбужденного уголовного дела по факту получения взятки также был задержан сотрудник прокуратуры и адвокат, с которыми «решал» вопросы нечистый на руку полицейский.

По информации источника в правоохранительных органах, операция по задержанию проходила около 17:30 в пятницу, 18 сентября, возле здания УМВД по Владивостоку на Военном Шоссе, 24, где был припаркован Toyota Harrier. В это время в салоне машины 35-летний старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД в ходе личной встречи получил 400 тысяч рублей в виде взятки от 31-летнего жителя Артёма, занимающегося коммерческой деятельностью в виде займов денежных средств.

Деньги предназначались за заведомо незаконные действия, связанные с возвратом документов по материалу проверки при посредничестве сотрудника прокуратуры и адвоката.

По факту получения взятки должностным лицом в составе организованной группы лиц по предварительному сговору в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. В рамках дела подозреваемые были допрошены, а получивший деньги полицейский и сотрудник прокуратуры задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также роли участников криминальной схемы. Следствие продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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