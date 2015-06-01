В Приморье разыскивают пропавшие из банка 300 млрд

Арбитражный суд взыскал 289,5 млрд руб. с «Открытие холдинга» и бывших руководителей банка «Открытие» по иску ЦБ. Заседание проходило в закрытом режиме, сообщили в пресс-службе банка, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на portofranko-vl.ru.

В числе ответчиков по делу — бывший совладелец группы «Открытие» Вадим Беляев, бывшие топ-менеджеры Рубен Аганбегян, Евгений Данкевич, Елена Будник и Геннадий Жужлев.

В августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ЦБ решил объединить его с Бинбанком, который также попал под санацию. 1 января 2019 года Бинбанк присоединили к «Открытию».

Господин Беляев уже проходит ответчиком в судах других юрисдикций. В США «Траст» и «ФК Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов. Помимо этого в Высоком суде Лондона рассматривается иск к господину Беляеву и бывшему владельцу Рост-банка Михаилу Шишханову.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. 1 января 2019 года завершилось присоединение к нему «Бинбанка». В итоге сейчас региональная сеть банка насчитывает 746 офисов в 261 городах 69 регионов страны. Филиал и пять отделений действуют во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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