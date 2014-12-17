В России займутся оздоровлением банков

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев с начала 2020 года покидает ЦБ. Бывшие владельцы банков, у которых была отозвана лицензия, обвиняли его в обострении их проблем и даже в "массовой травле". Теперь Поздышев займется оздоровлением банков, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на BBC.

Поздышев работает в центральном банке с 2012 года и все эти годы занимается банковским надзором, в том числе он принимал решения об отзыве лицензий у банков и назначения процедуры санации - набора мер по оздоровлению банков.

Последние годы оказались периодом, когда ЦБ отозвал несколько сотен лицензий у банков. Это связано с приходом в ЦБ в 2013 году нового председателя Эльвиры Набиуллиной, которая начала зачистку банковской системы. Поздышев в этом играл важную роль: он часто лично объяснял журналистам, почему тот или иной банк был лишен лицензии.

По статистике ЦБ, в России на начало декабря 2019 года было всего 444 банка. В начале 2012 года, в год прихода Поздышева в ЦБ и за полтора года до прихода в ведомство Набиуллиной, в России было 978 банков.

В 2017 году ЦБ создал Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это специальная структура, которая занимается финансовым оздоровлением банков, которые слишком крупные, чтобы безболезненно для всей системы лишить их лицензии. В 2017 году проблемы возникли у нескольких крупных частных банков - Бинбанка, Промсвязьбанка, "Открытия" и других. Фонд занялся их оздоровлением, а они перешли под контроль государства.

Поздышев покинет ЦБ с начала 2020 года и возглавит как раз ФКБС, об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Фактически он займется оздоровлением банков и контролем за их деятельностью, а также продажей банков.

Из-за санации крупных частных банков значительная доля банковского сектора оказалась в руках государства. Многие эксперты сомневаются, что сейчас возможно найти покупателя на столь крупные активы.

"Кроме того, в задачи входит координация работы в части исков к бывшим контролирующим лицам банков", - заявил журналистам сам Поздышев (цитата по Forbes).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]