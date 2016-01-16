Поджигатели элитных авто во Владивостоке попали на видео

В ночь на 21 сентября двое неизвестных подожгли автомобили, припаркованные возле дома по улице Прапорщика Комарова, 45 во Владивостоке. Момень поджога сняла камера видеонаблюдения.

Напомним, в результате поджога повреждено семь автомобилей. Среди "погорельцев" - новейший кроссовер Mercedes GLS 2020 модельного года. Цена автомобиля этой модели, в зависимости от комплектации, составляет от 8 до 12 млн руб.

По факту возгорания автомобилей правоохранительные органы проводят проверку.

Видео - "Виртуальная Находка"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru