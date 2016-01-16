Сегодня, 16:48
Поджигатели элитных авто во Владивостоке попали на видео
В ночь на 21 сентября двое неизвестных подожгли автомобили, припаркованные возле дома по улице Прапорщика Комарова, 45 во Владивостоке. Момень поджога сняла камера видеонаблюдения.
Напомним, в результате поджога повреждено семь автомобилей. Среди "погорельцев" - новейший кроссовер Mercedes GLS 2020 модельного года. Цена автомобиля этой модели, в зависимости от комплектации, составляет от 8 до 12 млн руб.
По факту возгорания автомобилей правоохранительные органы проводят проверку.
Видео - "Виртуальная Находка"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: