Новости Происшествия
Сегодня, 16:48

Поджигатели элитных авто во Владивостоке попали на видео

Поджигатели элитных авто во Владивостоке попали на видео

В ночь на 21 сентября двое неизвестных подожгли автомобили, припаркованные возле дома по улице Прапорщика Комарова, 45 во Владивостоке. Момень поджога сняла камера видеонаблюдения.

Напомним, в результате поджога повреждено семь автомобилей. Среди "погорельцев" - новейший кроссовер Mercedes GLS 2020 модельного года. Цена автомобиля этой модели, в зависимости от комплектации, составляет от 8 до 12 млн руб.

По факту возгорания автомобилей правоохранительные органы проводят проверку. 

 

Видео - "Виртуальная Находка"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме