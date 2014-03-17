Во Владивостоке вторую ночь подряд горят автомобили

Вечером в понедельник, 21 сентября, в районе дома № 98 на улице Некрасовской вспыхнул автомобиль. В результате Subaru Forester полностью выгорел, а ещё три машины пострадали от огня, - сообщает "Вести: Приморье".

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 21:55 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Некрасовская горит автомобиль. В 22:01 к месту происшествия прибыли пожарные расчеты. В 22:04 пожар был локализован, а в 22:05 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 10,5 кв. м. На тушение были задействованы четыре человека личного состава и две единицы техники.

В результате, полностью сгорел автомобиль Subaru Forester, частично пострадали ещё три автомобиля. Никто из людей не пострадал.

Напомним, одной ночью ранее, 21 сентября, в районе улицы Прапорщика Комарова, 45 во Владивостоке сгорели сразу семь автомобилей. Момент поджога сняла камера наружного наблюдения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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