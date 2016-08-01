Международный аэропорт Владивостока первым на Дальнем Востоке установил дезинфицирующий коридор для защиты пассажиров и работников от заражения инфекционными заболеваниями, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Международный аэропорт Владивосток первый среди аэропортов ДФО установил дезинфицирующий коридор для обеззараживания одежды, обуви, кожного покрова, багажа и ручной клади пассажиров. Оборудование позволит усилить меры безопасности по предупреждению распространения инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

Новое оборудование в автоматическом режиме дезинфицирует до 99% вирусов и бактерий. Пропускная способность коридора - до 360 человек в час, а продолжительность обработки одного человека - 10-20 сек. "Жидкость, применяемая в качестве дезинфицирующего средства, - это природный антисептик, обладающий антибактериальным и противовирусным действием. Кроме того, входящие в состав компоненты при накопительном эффекте улучшают иммунитет человека", - уточняется в сообщении.

Кроме этого, в аэропорту продолжает действовать масочный режим, установили тепловизоры, регулярно дезинфицируются помещения, усилили контроль за местами торговли и питания на территории терминала. Все работники проходят термометрию.

Напомним, в Приморском крае за минувшие сутки подтвердили 71 новый случай заражения коронавирусом, два человека не справились с болезнью. По данным регионального Роспотребнадзора, общее количество случаев заражения COVID-19 с начала эпидемии в крае составляет 11126. Всего в крае с инфекцией не справились 115 жителей и гостей Приморья. Что касается выздоровевших, за последние сутки инфекцию победили 53 человека. В общей сложности с COVID-19 справились 9559 пациентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]