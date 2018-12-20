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Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому. Такую услугу запустил банк «Русский стандарт», аналогичные планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, банка «Дом.РФ» и «Весты» (группа Московского кредитного банка), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.

Аналогичный централизованный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России. В январе 2020 года директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что зарплатный сервис может быть запущен в конце 2020-го или начале 2021 года. Схема перечислений может выглядеть следующим образом: работодатель будет направлять в свой банк список физических лиц для перечисления зарплаты с указанием их номеров телефонов, затем через СБП зарплаты каждому сотруднику будут перечисляться в тот банк, который сам работник определил для себя как основной.

В России работник имеет право заменить банк, который выбрал работодатель для перевода зарплаты, однако на практике это право работников нередко нарушается. Рынок зарплатных проектов в России составляет около 25 трлн руб., а доминирующие позиции занимают госбанки.

ЦБ по-прежнему изучает вопрос целесообразности создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат: у этого предложения есть как сторонники, так и оппоненты. Важна не столько технологическая реализация, с которой не возникнет сложностей, сколько проработка всех сопутствующих вопросов, объяснил представитель ЦБ: «Речь идет и о процедурах взаимодействия между юридическими лицами — работодателями с банками, и о возможной претензионной работе в случае изменения номера телефона».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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