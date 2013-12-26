Подъем зебры в районе "Авангарда" во Владивостоке усугубил ситуацию на дороге

Автомобилисты Владивостока жалуются на усугубление дорожной ситуации в районе остановки «Авангард» после того, как рабочие сделали приподнятым пешеходный переход. Машины и автобусы вынуждены снижать скорость перед искусственным возвышением и дольше стоять, образуя пробки в сторону центра и на Луговую, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

C июля этого года власти столицы Приморья прибегли к оригинальному решению для ликвидации очагов ДТП. Чиновники распорядились поднять уровень пешеходных переходов, из-за чего зебры необычной конфигурации стали искусственными помехами для водителей. Одно из таких рукотворных препятствий появилось и в районе Светланской, 155, где расположена остановка «Авангард».

По словам водителей, если изначально приподнятый переход был нацелен для «наказания лихачей», не привыкших пропускать пешеходов, то по факту решение негативно сказалось на всех автомобилистах. В частности, на данном участке движение только усугубилось, так как все автомобили в обоих больших потоках стали чаще тормозить. Причём даже тогда, когда пешеходов нет.

Играет свою роль и другой фактор. На полосе со стороны Луговой напротив поворота на стадион «Авангард» находится любимое место для разворота автомобилей. Теперь данный манёвр водителям приходится совершать очень медленно, так как надо проехать по приподнятой зебре, а после, развернувшись, снова аккуратно преодолеть искусственное препятствие, снижая темп движения уже на полосе со стороны центра.

Кроме того, по словам водителей, после сумерек также порой вводит в заблуждение световое оформление одного из аптечных пунктов, который стоит рядом с приподнятым пешеходным переходом. Дело в том, что подсветка переливается периодически зелёными и красными цветами, из-за чего рулевые издалека иногда могут принять огоньки за светофор и начать снижать скорость.

Rак ранее сообщали в пресс-службе администрации Владивостока, приподнятые пешеходные переходы оборудовали для ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий по 17 адресам. Они были определены мэрией Владивостока совместно с ГИБДД на основе мониторинга дорожно-транспортных происшествий. Среди уже выполненных работ, помимо создания приподнятых зебр, – установка новых ограждений около транспортного кольца на Толстого, Выселковой и Калинина (1132, 320 и 1800 метров соответственно).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]