Новые металлические леера испорчены в результате ДТП в пригороде Владивостока

Днём во вторник, 22 сентября, на «Академгородке» на выезде из Владивостока столкнулись Toyota Ipsum и Mitsubishi Pajero. В результате ДТП было повреждено несколько метров новых металлических отбойников, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

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По предварительной информации, Toyota Ipsum врезался в барьерное ограждение и задел Mitsubishi Pajero. От удара универсал развернуло посреди проезжей части. Из поврежденного авто на асфальт вытекла техническая жидкость. Водители не пострадали.

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На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые выяснят причины случившегося и обстоятельства ДТП.

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Во время аварии было повреждено несколько метров металлических отбойников – они выгнулись в обратную сторону. Леера смонтировали летом взамен бетонным разделительным блокам, которые простояли здесь около 10 лет.

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Напомним, ремонт дороги на Маковского от остановки «Перевал» до «Зари» обошёлся в 308,5 млн рублей.

Как уточнили в администрации Владивостока, после установления виновника аварии с него будет взыскана сумма за повреждение лееров.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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