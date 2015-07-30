Новости Происшествия
Сегодня, 17:42

Новые металлические леера испорчены в результате ДТП в пригороде Владивостока

Новые металлические леера испорчены в результате ДТП в пригороде Владивостока

Источник фото: Vl.ru

Днём во вторник, 22 сентября, на «Академгородке» на выезде из Владивостока столкнулись Toyota Ipsum и Mitsubishi Pajero. В результате ДТП было повреждено несколько метров новых металлических отбойников, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По предварительной информации, Toyota Ipsum врезался в барьерное ограждение и задел Mitsubishi Pajero. От удара универсал развернуло посреди проезжей части. Из поврежденного авто на асфальт вытекла техническая жидкость. Водители не пострадали.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые выяснят причины случившегося и обстоятельства ДТП. 

Во время аварии было повреждено несколько метров металлических отбойников – они выгнулись в обратную сторону. Леера смонтировали летом взамен бетонным разделительным блокам, которые простояли здесь около 10 лет.

Напомним, ремонт дороги на Маковского от остановки «Перевал» до «Зари» обошёлся в 308,5 млн рублей.

Как уточнили в администрации Владивостока, после установления виновника аварии с него будет взыскана сумма за повреждение лееров.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме