На президентские выплаты жительница Приморья сделала дочке детскую комнату

Юлия Мамонтова поменяла шторы, на этом ремонт в детской закончен. Украсить комнату Арины родители хотели давно, но до этого всегда как-то не доходили руки. Арине три с половиной года, она жила в хорошей, отремонтированной комнате, но девочке хотелось в детской, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Твой ДВ.

Мечта исполнилась этим летом, родители полностью поменяли интерьер и сделали это на президентскую выплату.

«Сады позакрывали, работа по удаленке, чем еще было заняться? Мы решили сделать ребенку ремонт. Решили отложить деньги, которые начали приходить на ребенка, добавили немного своих и полностью поменяли комнату. Теперь это настоящая комната для девочки, такая красивая, в девчачьем стиле», - рассказывает Юлия Мамонотова.

В Приморье более 95% детей до 16 уже получили президентские выплаты в размере 5 и 10 тысяч рублей, родители детей, которые деньги еще не получили могут подать заявление до 30 сентября. Заявление рассматривают максимум пять дней, в течение еще трех переводят деньги.

Оформить заявку на единовременную денежную помощь можно:

– в личном кабинете на портале «Госуслуги»;

– в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России;

– при личном обращении в территориальное отделение ПФР по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Телефон во Владивостоке: 8 (423) 249-86-00.

В условиях пандемии коронавируса президент Владимир Путин распорядился оказать поддержку семьям с детьми до 16 лет. С апреля по июнь родителям детей до 3 лет выплатили по 5 тысяч рублей, в июне семьи с детьми от 3 до 16 лет единовременно получили по 10 тысяч, в июле эта же сумма предназначалась всем детям в возрасте до 16 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]