Фальшивкой 97 года выпуска расплатились в магазине бытовой техники в Партизанске

Полиция вновь предупреждает жителей Приморья об обнаружении фальшивых банкнот, сообщают «Вести:Приморье».

Поддельная банкнота номиналом 5000 рублей была сбыта в крупном магазине бытовой техники города Партизанска. Установить личность гражданина, расплатившегося за товар качественной подделкой, не удалось, так как персоналом магазина не была проведена своевременная проверка подлинности купюры, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Партизанску.

О том, что банкнота достоинством 5000 рублей, 1997 года выпуска, не является билетом Центрального банка России, стало известно благодаря служащему банка, выявившему подделку при пересчёте денежной наличности из торговой организации.

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Партизанску проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

По факту сбыта поддельной денежной купюры Следственным отделом ОМВД России по городу Партизанску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Полиция призывает граждан быть бдительными при расчётах наличными, особенно в позднее время суток, в слабоосвещенных местах. Следует внимательно просматривать купюры на предмет наличия водяных знаков, специальных защитных нитей, рельефности изображения текстов «Билет Банка России», «Подделка билетов банка России преследуется по закону», наличия меток для людей с ослабленным зрением.

Если Вы заподозрили, что стали обладателем фальшивых денежных купюр, обратитесь в отдел полиции: ул. Ленинская, 27а, по телефонам: 02 или 102 (с мобильного), дежурная часть: 8 (42363) 6-31-81.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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