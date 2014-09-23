Можно расслабиться: шторм «Долфин» уходит к другим берегам

Тропический шторм «Долфин» не повлияет на погоду в Приморье, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 23 сентября, утром тропический шторм «Долфин» (DOLPHIN) находился в Тихом океане немного южнее острова Хонсю, в районе с координатами 30,7 ° с.ш. и 136,8 ° в.д.

Вихрь достиг стадии сильного тропического шторма, давление в его центре понизилось до 975 гПа, максимальная скорость ветра составляет 45 м/с. Циклон повернул на северо-восток, скорость смещения около 20 км/час.

Ожидается, что в ближайшие сутки тропический шторм, практически не углубляясь, продолжит смещаться в том же направлении и в четверг, 24 сентября, подойдет к южному побережью острова Хонсю, в районе префектуры Тиба.



Несмотря на то, что некоторые погодные сайты и ряд СМИ продолжают информировать о значительном ухудшении погоды в Приморском крае, связанным с влиянием тропического шторма «Долфин», прогностические расчеты мировых тайфунных центров эту информацию не подтверждают.

По их данным вихрь пройдет по огибающей Японские острова траектории, без выхода в Японское море. Тропический шторм «Долфин» влияния на погоду Приморья не окажет.

В период 25 — 26 сентября на погоду Приморского края могут повлиять только фронтальные разделы, но значительного ухудшения погоды не ожидается. В основном пройдут небольшие дожди, на побережье усилится северный ветер до 16 — 18 м/с.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]