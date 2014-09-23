Тропический шторм идет на Китай: достигнет ли Приморья

10 июня в Тихом океане образовалась тропическая депрессия. Сейчас молодой вихрь уже перевалил Филиппинские острова и движется на северо-запад со скоростью 30 км/ч. 13 июня тропическая депрессия наберёт силу и получит статус тропического шторма. Тропический циклон не успеет набрать силу до категории тайфун, но возможно станет жестоким (сильным) тропическим штормом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода", 14 июня тропический шторм обрушится на побережье Китая, немного южнее Гонгкога. При выходе на побережье скорость ветра может достигать 30 м/с, местами пройдут тропические ливни с количеством осадков до 50-70 мм за 3-6 часов.

После выхода на сушу, тропический циклон трансформируется в обычный циклон и начнет поворачивать на север и на восток. Далее влажный вихрь вольется в систему полярного фронта. Произойдёт резкое обострение фронта и возможно образование волнового циклона в месте соединения. Затем волновой циклон пройдет южнее японских островов вдоль полярного фронта.

Отмечается, что тропический шторм не угрожает Приморскому краю!

Сегодня, 13 июня, в Приморье погоду определяют малоактивные фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +19...+31°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]