Тропические ливни, похолодание, град: циклоны один за другим ударят по Приморью

В Приморье пройдут дожди, местами ливни и грозы, затем похолодает.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода.ру", 14 июня на юг Приморье будет оказывать волновой циклон, а с 15 и 16 июня западный циклон. Волновой циклон потянит за собой холод с севера. Похолодание начнется уже в понедельник и в дальнейшем усилится. В итоге следующая неделя в Приморье ожидается холодная, с дождями и переменной облачностью. Почти на всей территории края ожидается похолодание и температура ниже нормы. В среднем днем ожидается от +10 °С до +20 °С. Теперь подробнее:

14 июня через Приморский край будет проходить атмосферный фронт западного циклона. В этот день по Японскому морю будет проходить волновой циклон. Запасы влаги у этого циклона будут колоссальные. В центре этого вихря ливни ожидаются с количеством 30-50 мм за 3 часа и менее.

Судя по карте погоды, молодой вихрь зародится в Желтом моря и пройдет южнее нашего края, но сильно увлажнит проходящий в этот момент фронт. По итогу местами может выпасть большой количество осадков.

В этой связи во второй половине дня 14 июня, в ночь на 15 июня и днем 15 июня в Приморье объявляется предупреждение №1. В этот период времени в крае ожидается крайне неустойчивая, с переменной облачностью, а местами опасная погода. Пройдут дожди, на юге местами сильные и очень сильные. Также местами пройдут кратковременные ливни и грозы, а местами пройдут тропические ливни и возможен град. При грозах местами ожидаются шквалы!

"Внимание! Местами возможно выпадение большого количества осадков за короткий период времени!", - отмечает "Маглипогода".

Далее погоду будет определять западный циклон. После прохождения активного фронта ожидается резкое улучшение погода, но через некоторое время погода снова ухудшится. При этом начнется вторжение холодного воздуха с Охотского моря, что приведет к холодной и неустойчивой погоде. В период с 15 по 17 июня в Приморье ожидается переменная облачность, местами пасмурно и облачно, на побережье местами туман. Временами пройдут дожди различной интенсивности. При этом ожидается понижение температура воздуха. Даже днем в континентальных районах ожидается всего около +20 градусов.

В ночь с 16 на 17 июня на Приморье выйдет еще один западный циклон. Снова осадки усилятся, в ночь с 16 на 17 июня и днем 17 июня пройдут дожди различной интенсивности, местами пройдут сильные дожди и грозы. В течение дня основные осадки прекратятся и еще немного похолодает. После прохождения циклонов будет преобладать северный и северо-восточный ветер. Соответственно на восточном побережье температура опустится до +10°С и ниже. Но чем дальше вглубь континента и на юг вдоль побережье, тем температура будет выше. В среднем везде температурный фон будет ниже нормы! Далее погоду будет определять охотоморский воздух.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]