Катастрофа: в соседних с Приморьем регионах град побил урожай, машины, стекла в домах и даже травмировал людей

Мощный град обрушился на дальневосточные регионы. Особенно досталось Хабаровскому краю и Еврейской Автономной области. Подборку видео опубликовали очевидцы в социальных сетях. Местные жители считают случившееся катастрофой: люди остались без урожая, мощный град размером с яйцо побил машины, стекла в зданиях и даже травмировал людей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на mestopro.dv.

Напомним, тропические ливни, похолодание, град обещают синоптики и Приморью в ближайшее время.

По прогнозу, 14 июня через Приморский край будет проходить атмосферный фронт западного циклона, а по Японскому морю будет двигаться волновой циклон. Запасы влаги у этого циклона будут колоссальные. В центре этого вихря ливни ожидаются с количеством 30-50 мм за 3 часа и менее.

По данным Маглипогода, во второй половине дня 14 июня, в ночь на 15 июня и днем 15 июня в Приморье объявляется предупреждение №1. В этот период времени в крае ожидается крайне неустойчивая, с переменной облачностью, а местами опасная погода. Пройдут дожди, на юге местами сильные и очень сильные. Также местами пройдут кратковременные ливни и грозы, а местами пройдут тропические ливни и возможен град. При грозах местами ожидаются шквалы!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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