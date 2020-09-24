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Овчарка приняла двух брошенных львят во Владивостоке (видео)

Овчарка приняла двух брошенных львят во Владивостоке (видео)

Источник фото: скрин видео Центра

Специалисты центра «Белый лев» поделились радостью на странице в instagram, сообщают «Вести:Приморье».

Они рассказали, что двух брошенных африканских львят приняла для выкармливания немецкая овчарка, которую им в центр на время дали жители Артема. Кстати, у овчарки есть в данный момент щенок. Надеемся, что малыши на какое-то время примут ее как маму.

«Всем доброго утра и отличного дня. У нас есть хорошие новости! Наших двух оставленных львят приняла собака! Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных, принимает детенышей другого вида, тем более диких.

Собаку звать Сандра, ей 8 лет. У неё есть свой родной щеночек, и теперь ещё 2 приемных. Сучье молоко максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития львёнка.

Сандрочку нам дала на время семья из г. Артема, откликнувшись на нашу просьбу. За что им огромное спасибо!
Сейчас очень рано загадывать, что все будет идеально и далее. Но мы на это очень надеемся. Пожелайте нам удачи , чтобы дальше было только лучше.

Будем радовать вас видео из жизни наших животных и делиться актуальной информацией». 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. vasya от 24.09.2020 18:55
    Журналисты, русский язык учили? "Собаку звать Сандра" - уверены, что это правильно? У меня тоже была собака и её ЗВАЛИ Сандра.

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