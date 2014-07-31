Мутация сделала взрослую собаку щенком

Чистокровная немецкая овчарка по кличке Рейнджер из города Феникс американского штата Аризона всю жизнь будет выглядеть как щенок из-за редкой болезни, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Известия".

Собака после рождения заразилась инфекцией. Рейнджера удалось вылечить, но его рост остановился. В результате инфекции организм пса перенес генетическую мутацию. Сейчас ему два года, но он выглядит как маленький щенок.

При этом изначально хозяева собаки скептически воспринимали поставленный врачом диагноз, так как болезнь считается очень редкой. Из-за карликовости Рейнджер страдал от разных проблем со здоровьем, но их удалось решить благодаря хорошему лечению.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]