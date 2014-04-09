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Загадочно пропавшая студентка из Южно-Сахалинска может находиться во Владивостоке (видео)
В Южно-Сахалинске пропала 19-летняя студентка, сообщают «Вести:Приморье».
Родственники и полиция Южно-Сахалинска ищут 19-летнюю Алесю Олеговну Конжеровскую.
Отец довез студентку до СахГУ утром 21 сентября. С занятий девушка не вернулась. В университете и дома до сих пор больше не появилась.
Приметы: рост 175 см, темно-русые волосы.
Была одета: светлая бежевая куртка, синие джинсы, кроссовки. С собой - серый рюкзак.
Если вы обладаете информацией, которая поможет установить, где находится Алеся Конжеровская, сообщите об этом: 789-648, 789-421, 41-63-62, WhatsApp +7 962 120-66-98.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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