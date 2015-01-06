Завершены поиски пропавшей Алеси Конжеровской

Алеся Конжеровская найден живой и невредимой, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primpoisk25.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске пропала 19-летняя студентка. Отец довез студентку до СахГУ утром 21 сентября. С занятий девушка не вернулась. В университете и дома не появилась. Предполагалось, что она может находиться в Приморском крае.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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