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Двум несовершеннолетним рэкетирам в Приморье грозит суд

Двум несовершеннолетним рэкетирам в Приморье грозит суд

Источник фото: govorun26.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование  уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного  п. п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

Как сообщает "Ветсти: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 16 декабря 2019 года обвиняемые, находясь возле дверей учебного корпуса учреждения профессионального образования в городе Уссурийске, вступили между собой в сговор взять деньги на покупку беляшей у своего знакомого. Они пошли к потерпевшему и потребовали передать им 800 рублей, при этом один из фигурантов ударил потерпевшего кулаком в область головы, второй фигурант пригрозил, что в случае отказа, тоже применит насилие. Потерпевший оказал сопротивление и отказался передавать деньги.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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