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Студента из Уссурийска будут судить за вымогательство

Студента из Уссурийска будут судить за вымогательство

Источник фото: pixabay.com

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование  уголовного дела в отношении студента колледжа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное с применением насилия).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 12 марта  2020 года несовершеннолетний обвиняемый, находясь в комнате общежития по улице Агеева в городе Уссурийске, зная, что скоро будет выплата стипендии, вымогал деньги в сумме 3 000 рублей у другого студента. При этом он схватил потерпевшего за волосы и ударил его о металлическую спинку кровати. Потерпевший, опасаясь дальнейшего применения насилия, согласился на передачу денежных средств.   

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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