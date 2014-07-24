"Надо найти и наказать": пользователи Сети ополчились против водителя Aqua

Водитель автомобиля Aqua выехал на полосу встречного движения на трассе Раздольное - Хасан и едва не устроил лобовое ДТП, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.

"Помогите найти автомобиль AQUA госномер Р560ОЕ 125 rus, который чуть не убил нас и попутно два-три авто с людьми на трассе Раздольное-Хасан, в районе поворота на Оленевод. Эта тв..рь вышла на встречную прямо в лобовую. В "Номерограм" не нашёл владельца", - сообщает подписчик @genaxa13.

"Да, надо наказать. Ау, полиция, разберитесь. Давайте покажите, а то люди злые, а это чудо должен без прав быть. А то еще натворит. Ребята, поможем и найдем, а полиция нам поможет. Надо таких ... наказывать", "Может ГИБДД заинтересует манера езды водителя, которая создаёт угрозу остальным участникам движения?", - комментируют подписчики.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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