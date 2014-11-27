«Само убьется и других потянет»: ситуация на мосту вызвала возмущение очевидцев (видео)

На мосту в районе поселка Раздольное водитель Toyota Fielder специально выехал на встречку, совершая обгон и чуть было не устроил лобовое ДТП, тем самым ошарашил своей наглостью и манерой вождения, сообщают «Вести:Приморье».

На опубликованном видео кадры, как он обгоняет во встречной полосе внедорожник, при этом, пересекая сплошную линию, едва не задев встречный микроавтобус.

По каким правилам ехал водитель непонятно. В комментариях паблика задаются вопросом и предлагают передать видео в ГИБДД.

«ГАИ видео и его лишат прав вот и все, чтобы знал правила», «На мосту обгонять, там лишенка, 100-пудово», «Само убьется и других потянет», «Ненавижу стукачей но тут с нарушением явно перебор», «Скажет, что не Он за рулём был, беспредельщик», «Такого кадра надо лишать... натворит же...».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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