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Виновнику "пьяного" ДТП, убившему двоих человек, вынесен приговор

Виновнику "пьяного" ДТП, убившему двоих человек, вынесен приговор

Артемовский городской суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в августе 2018 года на автомобильной дороге «Артем – Находка – порт Восточный» находившийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант уголовного дела, управляя автомобилем марки «Ниссан Сафари», при обгоне выехал на полосу встречного движения и, возвращаясь на свою полосу, совершил столкновение с пассажирским автобусом марки «Хендай».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир рейсового автобуса, пятерым пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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